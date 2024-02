Re Carlo III trascorre la notte a casa a Londra

LONDRA - Re Carlo III ha trascorso la notte a casa a Londra dopo aver iniziato un trattamento ambulatoriale contro il tumore che gli è stato diagnosticato. Secondo la BBC, il Principe William coprirà alcuni impegni per conto del Re. Buckingham Palace ha annunciato le condizioni di salute del sovrano senza rivelare di che tipo di neoplasia si tratti, a pochi giorni dall'operazione alla prostata subita dal sovrano britannico di 75 anni.Il sovrano era stato dimesso dalla London Clinic dopo un intervento alla prostata e era tornato nella sua residenza, accompagnato dalla regina consorte Camilla. Buckingham Palace ha precisato che il tumore non è alla prostata ma è stato diagnosticato a margine dell'intervento cui il re è stato sottoposto nello stesso ospedale privato di Londra. Il palazzo non ha indicato la localizzazione del tumore né il suo tipo, limitandosi a sottolineare che è trattabile e che Carlo ha iniziato un ciclo di trattamenti regolari.La pausa negli impegni pubblici ufficiali è destinata ad allungarsi e altri membri senior della famiglia reale saranno chiamati a fare le veci. Tuttavia, il re intende proseguire nei suoi doveri costituzionali di capo di Stato senza bisogno di una supplenza formale. Carlo resta positivo sul trattamento e conta di ritornare a svolgere pienamente i suoi impegni pubblici non appena possibile.Carlo è stato visto alla messa domenicale della chiesa di Sandringham, mostrandosi sorridente e rispondendo ai saluti della gente. Nel frattempo, il Principe William ha annunciato il suo ritorno all'attività pubblica dopo aver assistito sua moglie Kate convalescente e accudire i figli.Il principe Harry ha parlato con suo padre della sua diagnosi di cancro e tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni.