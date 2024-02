'San Pasquale, quartiere dinamico ma indegno lo stato di strade e marciapiedi'

BARI - Un quartiere dinamico ma soffocato dalla viabilità e deturpato e messo in pericolo dal degrado di strade e marciapiedi. Servizi comunali da rivedere. Questo e altro hanno riportato gli oltre 350 moduli compilati dai residenti che affollavano stamane il mercato settimanale di piazzale Lorusso, al quartiere San Pasquale, nel quinto e ultimo gazebo allestito da Forza Italia Bari, dopo quelli a Santo Spirito, al Libertà, a Carbonara e al San Paolo. Forza Italia Bari, dunque, conclude il suo giro in strade e piazze per raccogliere direttamente dai baresi idee per migliorare e rinnovare i quartieri baresi. È prevista per sabato 17 febbraio, invece, la conferenza stampa che comunicherà i risultati complessivi dell’indagine. Presente, tra gli altri, anche la deputata forzista Rita Dalla Chiesa, eletta nel barese.