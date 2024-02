Secondo appuntamento a Monte Sant’Angelo del programma per celebrare il centenario della nascita dell’intellettuale e poeta sammarchese Joseph Tusiani

MONTE SANT'ANGELO - Dopo il lusinghiero successo della manifestazione inaugurale del 13 gennaio scorso, in cui è intervenuta mediante un videomessaggio la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, a cui hanno fatto seguito dal vivo le parole del consigliere Napoleone Cera e di Aldo Patruno Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, è la volta del secondo appuntamento di Tusiani 100, il ricco programma di eventi messi in cantiere per onorare il centenario di Joseph Tusiani.Questa volta ci si sposta a Monte Sant’Angelo, dove il 10 febbraio 2024 alle ore 18.00, presso la Green Cave di FestambienteSud in Via Garibaldi 27, la serata sarà focalizzata sulla conversazione che terrà Martino Marazzi, italianista dell’Università Statale di Milano, su Joseph Tusiani e la nostalgia della terra materna. Ascendenze letterarie e conflitti interiori. A moderare l’incontro Francesco Giuliani, docente a contratto dell’Università di Foggia.Il calendario delle iniziative, che inaugurato con la manifestazione del 13 gennaio scorso durerà fino a maggio 2024, è il risultato di uno sforzo congiunto che vede l’associazione ‘’Amici di Joseph Tusiani A.P.S.’’ – Centro Studi ‘’J. Tusiani’’ di San Marco in Lamis, insieme alla Biblioteca di Foggia la Magna Capitana, a coordinare un partenariato composto dal Circolo LegambienteSud di Monte S. Angelo e dal Centro Documentazione “L. Sciascia” – Archivio del Novecento di San Marco in Lamis, con l’imprescindibile sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per il tramite dei Poli Biblio Museali della Puglia, con il contributo finanziario della BCC di San Giovanni Rotondo e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e con il patrocinio di vari enti: Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, Università degli Studi di Foggia e IISS ‘’P. Giannone’’ di San Marco in Lamis.La celebrazione del centenario si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire al pieno riconoscimento della sua statura letteraria e culturale di Joseph Tusiani (San Marco in Lamis, 14 gennaio 1924-New York, 11 aprile 2020). Professore di Letteratura italiana in varie università americane ed infaticabile traduttore di classici, dalle Rime di Michelangelo alla Gerusalemme liberata del Tasso e al Morgante del Pulci, Tusiani è considerato uno dei più rappresentativi autori della letteratura italoamericana della seconda metà del Novecento. Poeta in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, latino e dialetto garganico), fu vincitore del Greenwood Prize della Poetry Society of England, e membro della Poetry Society of America e della Catholic poetry society of America, autore di un’autobiografia ora in edizione riveduta presso Bompiani, In una casa un’altra casa trovo (2016).Info e recapitiPolo Biblio-Museale di FoggiaTel. 0881 706413E-mail: direzionepolobibliomuseale.foggia@regione.puglia.itAssociazione ‘’Amici di Joseph Tusiani A.P.S.’’ / Centro Studi ‘’J. Tusiani’’ – San Marco in LamisCell. 329 114 5522E-mail: damasergio@libero.itGreen Cave di Festambientesud - Monte Sant’AngeloCell. 327 740 8165E-mail: festambientesud@gmail.com