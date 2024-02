Sequestrate 16,8 tonnellate di tabacco di contrabbando nel porto di Bari

Il tabacco, infatti, era sminuzzato e riportava la dicitura "scarti di tabacco grezzo" sugli imballaggi. Dopo il prelievo di un campione, che ha confermato la sua idoneità per il consumo tramite pipa, il carico è stato sequestrato insieme al mezzo utilizzato per il trasporto. Inoltre, è stata segnalata all'Autorità giudiziaria la società tedesca destinataria della merce per l'ipotesi di reato di contrabbando. Si è calcolata un'evasione dei diritti dovuti (IVA e accise) pari a 1.252.104 euro, mentre è stata inflitta una multa per oltre 86 milioni di euro.

BARI - La Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli di Bari hanno effettuato un importante sequestro nel porto di Bari: ben 16,8 tonnellate di tabacco da fumo di contrabbando. Il tabacco era nascosto in un camion proveniente dalla Grecia e diretto in Germania. Nonostante la documentazione presentata dall'autista parlasse di trasporto di tabacco grezzo, non soggetto al pagamento delle accise, gli accertamenti hanno rivelato delle incongruenze.