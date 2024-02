Purtroppo, nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo, per il 75enne non c'è stato nulla da fare. L'altro conducente coinvolto nell'incidente è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. La Procura di Bari è stata informata della tragedia e sta conducendo le indagini del caso.

BARI - Questa mattina, sulla strada provinciale 231 che collega Bitonto a Molfetta, si è verificato un terribile incidente stradale che ha causato la perdita di Damiano Vista, un uomo di 75 anni residente a Molfetta. Vista era alla guida di una Peugeot 206 che è entrata in collisione con una Peugeot 308 diretta da Terlizzi a Bitonto.