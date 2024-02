Serie B, il Bari torna a vincere: Lecco superato per 3-1 al San Nicola

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo all’ 8’ raddoppiano per merito di Puscas, al 24’ Sibilli realizza la terza rete dei biancorossi e al 36’ il Lecco segna con Novakovich. Quarto successo interno del Bari che è al decimo posto in classifica con 30 punti insieme al Pisa e alla Reggiana.

Dopo due sconfitte consecutive, il Bari torna a vincere in questo campionato. I biancorossi, nella gara del debutto in panchina del nuovo allenatore Beppe Iachini, prevalgono 3-1 sul Lecco al San Nicola nella ventiquattresima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 26’ i pugliesi passano in vantaggio con Benali.