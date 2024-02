Serie C, Cerignola-Taranto match clou in diretta Tv domenica 11 febbraio alle 18,30 su Antenna Sud

- Cerignola-Taranto è il match clou della venticinquesima giornata, la sesta di ritorno del girone C di Serie C. La gara si disputerà domenica 11 febbraio alle 18,30 al “Monterisi” e sarà trasmessa in diretta Tv su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Gli jonici dovranno vincere per avvicinarsi al terzo posto e gli ofantini cercheranno il successo per confermarsi in zona play off. I tifosi del Taranto, per decisione del prefetto della provincia di Foggia, non potranno seguire la squadra a Cerignola per motivi di ordine pubblico. Nell’ andata il Cerignola riuscì a pareggiare 0-0 allo “Iacovone”. Nel Taranto giocheranno Calvano e Ferrara come esterni, Bifulco regista, Simeri e Kanoutè in attacco. Negli ofantini sulle fasce Capomaggio e Ruggiero, Leonetti trequartista, D’ Andrea e Malcore in avanti.