Serie C, il Brindisi pareggia 0-0 con la Juve Stabia

FRANCESCO LOIACONO - Secondo pareggio esterno del Brindisi che impatta 0-0 contro la Juve Stabia al “Menti”nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Quarto pareggio in questo campionato per i biancazzurri pugliesi. Secondo pareggio per 0-0 della squadra di Giorgio Roselli, che è al penultimo posto in classifica con 17 punti. Quinto pareggio interno dei campani. Nono pareggio in questo torneo della Juve Stabia. Sesto pareggio per 0-0 della squadra di Guido Pagliuca, prima con 55 punti.