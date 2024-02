Gutteridge presenta la Spring Summer 2024 all'insegna dei suoi best seller

MILANO - Gutteridge, il brand che da 150 anni è sinonimo di qualità sartoriale ed eleganza senza tempo nella moda maschile, ripropone, per la sua primavera-estate 2024, i suoi iconici best seller e gli articoli di punta, in una proposta tra basici e continuativi anche per la primavera-estate 24.

Si parte dagli abiti, punta di diamante delle collezioni Gutteridge, confermando le collaborazioni con le principali tessiture Italiane. Abiti spezzati vengono declinati nei vari tessuti che rappresentano i mesi che percorrono questa stagione: si parte dalla lana fino passando per il cotone armaturato fino al fresco lino, l’alleato ideale della stagione più calda.

I filati rispecchiano la cura del dettaglio e la continua ricerca della migliore qualità. Fibre naturali e mix affascinanti, come il 100% cotone o il seta-cotone, realizzano una maglieria affascinante e di grande prestigio, che esalta il DNA artigianale del brand.

Esaminando le nuove tendenze e le nuove nuance, il brand realizza polo, girocolli, mock neck, cardigan, attuali e competitivi, pensati per l’uomo moderno che cerca un abbigliamento capace di accompagnarlo durante tutta la giornata, dai momenti più casual e rilassati finendo con i più formali.

Completano la collezione, mostrando tutta la versatilità delle proposte Gutteridge, giacche dai tagli contemporanei, pantaloni con vestibilità moderne, bermuda comodi, giubbotti freschi in lino, oppure tecnici, pensati per il tempo libero.

Il brand, che ha fatto della sua capacità di proporre sempre nuove nuances, accostandole ai grandi classici dei toni neutri, uno dei suoi principali punti di forza, amplia la palette anche per i suoi capi iconici e continuativi. Nuovi il rosa scuro, l’azzurro polvere e il perla, colori predominanti per una collezione fresca e giovane, e allo stesso tempo raffinata e sartoriale.