Serie C, il Foggia perde 2-0 con la Turris al Liguori

Ottava sconfitta esterna del Foggia, che perde 2-0 con la Turris al “Liguori” nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 21’ i campani passano in vantaggio con D’ Auria e raddoppiano nel secondo tempo al 18’ per merito di Pugliese. Undicesima sconfitta in questo campionato per i dauni, che sono al quindicesimo posto in classifica con 26 punti. Quarta vittoria interna dei campani. Quinto successo nel girone C di Serie C per la Turris, sedicesima con 24 punti.