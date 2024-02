Serie C, il Monopoli pareggia 0-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla Nuova Arredo Arena

- Quarto pareggio esterno del Monopoli che impatta 0-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Nono pareggio in questo torneo dei biancoverdi. Secondo pareggio per 0-0 del Monopoli che è al quartultimo posto in classifica con 24 punti. Quarto pareggio interno della Virtus Francavilla Fontana. Ottavo pareggio nel girone C di Serie C per i biancazzurri. Secondo pareggio per 0-0 della squadra di Alberto Villa terzultima con 23 punti.