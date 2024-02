Sinner regala racchetta a Mattarella: 'Grazie Presidente, è un onore essere qui'

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 - "Grazie, è una splendida racchetta, moderna... E' un piacere accogliervi al Quirinale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con Jannik Sinner e la nazionale italiana maschile di tennis vincitrice della Coppa Davis, dopo aver ricevuto in regalo da parte della squadra una racchetta. "Signor Presidente per noi è un onore essere qua, parlo anche a nome di tutta la squadra". Lo ha detto Jannik Sinner al presidente della Repubblica. Durata video: Quirinale