Tennis, Sonego eliminato nel primo turno del torneo di Rotterdam

L’ altro kazako Alexander Shevchenko si impone in tre set, 4-6 6-4 6-3 sul cinese Zhizhen Zhang. L’ australiano Alex De Minaur prevale 6-4 6-3 sull’ americano Sebastian Korda. Il russo Andrej Rublev supera 7-5 6-3 il belga Zizou Bergs. Il polacco Hubert Hurkacz batte 6-3 6-7 7-6 il ceco Jiri Lehecka.

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam, Lorenzo Sonego perde in due set, 7-6 6-3 in un’ora e 34 minuti contro il bulgaro Grigor Dimitrov e viene eliminato. Dimitrov si qualifica per il secondo turno. il kazako Alexander Bublik vince in due set 6-3 6-4 contro il croato Borna Coric e vola al secondo turno.