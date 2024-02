Tennis, torneo di Cluj: Sara Errani vola ai quarti di finale, Elisabetta Cocciaretto eliminata

La lettone Anastasija Sevastova prevale sulla russa Elina Avanesjan, nel terzo set, sul 2-0 per la lettone, perchè la sua avversaria si ritira per l’ infortunio. La Sevastova vince 6-2 il primo set e la russa si impone 7-6 nel secondo set. La rumena Jacqueline Cristian supera 6-4 6-0 la danese Clara Tauson. La ceca Karolina Pliskova batte 6-2 6-1 la colombiana Camila Osorio.

Nel secondo turno del torneo WTA di Cluj in Romania Sara Errani vince in due set, 6-0 6-1 contro la tedesca Tatjana Maria in 59 minuti si qualifica per i quarti di finale ed è la numero 66 al mondo nella Classifica WTA. Elisabetta Cocciaretto perde in tre set, 5-7 7-5 6-3 contro la britannica Harriet Dart, viene eliminata ed è la numero 56.