Tennis, torneo di Dubai: Sonego vola al secondo turno, Musetti eliminato

Il russo Karen Khachanov si impone 6-2 6-3 sul francese Luca Van Assche. L’ altro russo Daniil Medvedev supera 6-3 7-5 il kazako Alexander Shevchenko. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina batte 3-6 6-4 6-1 l’ ungherese Fabian Maroszan. Il ceco Jakub Mensik elimina 4-6 6-3 7-6 il croato Borna Coric.

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Dubai Lorenzo Musetti viene eliminato in due set, 6-4 7-6 dal francese Arthur Cazaux. Lorenzo Sonego vince in tre set, 6-4 5-7 6-1 contro l’ indiano Sumit Nagal e si qualifica per il secondo turno. Il francese Ugo Humbert prevale 4-6 6-3 6-3 sull’ altro francese Gael Monfils.