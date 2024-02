Tennis, torneo di Rotterdam: Sinner vola in finale e diventa numero 3 al mondo

- Nella seconda semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam Jannik Sinner vince in due set, 6-2 6-4 in 81 minuti contro l’ olandese Tallon Griekspoor, si qualifica per la finale e diventa numero 3 al mondo nella Classifica ATP, uguagliando Nicola Pietrangeli che raggiunse la stessa posizione nel 1959 e nel 1960.L’ altoatesino. prima di questo torneo era quarto e ha superato in classifica il russo Medvedev che non ha giocato a Rotterdam per un infortunio al piede ed è sceso dal terzo al quarto posto. Per Sinner è la sedicesima finale nella sua carriera. Nella prima semifinale l’ australiano Alex De Minaur prevale 6-4 6-3 sul bulgaro Grigor Dimitrov e vola in finale.