Serie C, Crotone-Taranto match clou

Nel Crotone indisponibile il centrocampista Zanellato, fermato dal giudice sportivo. Sulle fasce D’ Angelo e Tribuzzi, trequartista Comi, in avanti D’ Ursi e Gomez. Arbitrerà Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Nell’ andata il Taranto vinse 2-1 allo “Iacovone”.

Crotone-Taranto è il match clou della ventisettesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà oggi alle 20,45 allo “Scida”. Gli jonici dovranno vincere per rimanere al terzo posto e i calabresi cercheranno il successo per confermarsi in zona play off. Nei rossoblu pugliesi sarà assente il difensore Luciani squalificato. Calvano e Fiorani giocheranno come esterni, regista Bifulco, in attacco Simeri e Kanoutè.