Tensione crescente tra Israele e Hezbollah rischia di coinvolgere il Libano

Tuttavia, il Vaticano ha ribadito il suo appello alla moderazione, sostenendo che il diritto alla difesa non giustifica una carneficina. Oggi a Ginevra si terrà un incontro delle organizzazioni umanitarie su Gaza, mentre il ministro degli Esteri palestinese sarà in visita ad Atene. Inoltre, è attesa la presenza di Lula al Cairo per una serie di incontri diplomatici.

Una pioggia di razzi lanciati da Hezbollah e una serie di raid condotti da Israele stanno alimentando una crescente tensione che rischia di trascinare anche il Libano in guerra. La situazione è così tesa che ha generato anche frizioni tra lo Stato ebraico e il Vaticano, con l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede che ha definito "deplorevoli" le parole del cardinale Parolin secondo cui la risposta all'attacco di Hamas non è "proporzionata".