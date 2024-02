Tragedia a Campi Salentina: bimbo di 2 mesi trovato morto in culla

CAMPI SALENTINA - Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Campi Salentina questa mattina, quando i genitori hanno trovato il loro bambino di soli due mesi privo di sensi nella sua culla. I genitori hanno subito lanciato l'allarme dopo aver trovato il piccolo in questa condizione drammatica.La giovane mamma, nell'affanno e nella disperazione, ha preso immediatamente il bambino e si è recata alla casa del medico di famiglia per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e due auto mediche del 118 per tentare di rianimare il piccolo, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani. Dopo un'ora di tentativi di rianimazione, il cuore del bambino ha smesso di battere.I Carabinieri sono intervenuti per avviare le indagini sulla tragica morte del bambino, mentre il corpo senza vita è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le procedure di autopsia.Secondo quanto riferito, il bambino non stava bene già da alcuni giorni a causa di un raffreddore, per il quale era stato portato in ospedale per un consulto insieme ai genitori. L'ipotesi che il piccolo possa essersi soffocato con il proprio muco è al momento al centro delle indagini.