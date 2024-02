Tragedia a Novoli: morta Alessia Quarta, giovane architetta e insegnante

NOVOLI - Novoli, un comune leccese di circa 8mila abitanti, è stato scosso da una tragedia inaspettata. Alessia Quarta, una nota architetta e insegnante di soli 31 anni, è deceduta a causa di un malore fatale nella serata di venerdì 16 febbraio. La giovane donna si è improvvisamente accasciata a terra nella sua abitazione, senza più riprendersi.È stato suo marito, tornato a casa dal lavoro, a trovare il suo corpo senza vita nel bagno. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo Alessia è deceduta. I primi accertamenti medici hanno indicato la causa del decesso come naturale, tuttavia ulteriori indagini verranno condotte nelle prossime ore per confermare quanto accaduto.Alessia lavorava da qualche mese come insegnante in una scuola locale e solo poche settimane fa aveva annunciato con gioia di essere in attesa di un bambino. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Novoli, dove Alessia era molto apprezzata e amata.