Carnevale di Manfredonia: successo per il veglioncino dei bambini

MANFREDONIA - Chi ha partecipato al Veglioncino dei Bambini di giovedì 15 febbraio al LUC, la Bottega di Ze Pèppe, non ha potuto fare a meno di emozionarsi e di percepire la bellezza e la storia che questo evento porta con sé. Nonostante le tante primavere sulle spalle o, forse, proprio per questo.Uno degli eventi più longevi del nostro Carnevale, dedicato alla maestrìa delle nostre sarte, che sono anche mamme e nonne dei piccoli protagonisti dell’evento.È una competizione? Sì, lo è, perché è una tradizione da mantenere e tramandare. Ma i bambini non ci fanno caso, per loro contano i sorrisi, le caramelle, i coriandoli e il gioco.E di gioco ieri al LUC ce n’è stato davvero tanto, grazie alla bravura dello staff di Party con Gheghè, che ha magistralmente elargito sorrisi a piene mani per i più piccoli, facendo anche tornare bambini i tanti adulti presenti. La magia delle bolle ha fatto sognare tutti i presenti.Con Party con Gheghè abbiamo percorso un pezzo di strada insieme in questo Carnevale, con l’evento di piazza di domenica 11 febbraio e la visita in Ospedale di lunedì 12 febbraio.A questa squadra meravigliosa va il nostro più sentito ringraziamento.Hanno presentato la serata del Veglioncino Stefania Fortunato e Carlo Cinque.I vincitoriCategoria A, Maschera singola:1^ classificata “La Montanara” indossata da Aurora Vitulano 3 anni e mezzo;2^ classificata “Cappuccetto Rosso” indossata da Clotilde Fariello 2 anni e mezzo;3^ classificata “Biancaneve” indossata da Giorgia Gentile 4 anni.Categoria A, Coppia:1^ “Biancaneve e Cucciolo” indossati da Chiara (3 anni e mezzo) e Pietro D’Anzeris (2 anni);2^ “Regina e Re dei colori” indossati da Beatrice Granatieri (7 anni) e Antonio Salvemini (6 anni);3^ “La primavera” indossati da Alessia e Antonio Totaro, gemelli di 6 anni e mezzo.Categoria B:1^ “Il gatto con gli stivali” indossato da Paolo Berardinetti 2 anni;2^ “Thor” indossato da Gabriele Trotta 3 anni e mezzo;3^ “Principessa Elsa” indossato da Nitti Caterina 5 anni.