Tragedia stradale in Puglia: due incidenti mortali

BARI - Una serie di incidenti stradali ha colpito la Puglia, portando alla perdita di vite umane e causando ferite gravi a diversi individui.Il primo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Santeramo, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita. La vittima era alla guida del suo SUV quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e si è ribaltato in una campagna. Un altro automobilista di passaggio ha fatto la terribile scoperta e ha allertato immediatamente le autorità. Nonostante l'intervento tempestivo del 118 e delle forze dell'ordine, purtroppo per l'uomo coinvolto non c'è stato nulla da fare.La seconda tragedia si è verificata sulla provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, nel Brindisino, dove due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita in seguito a uno scontro frontale tra due auto. Le vittime sono state identificate come due giovani, mentre la persona ferita è stata trasferita d'urgenza in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e gli agenti della polizia per eseguire i rilievi e garantire la sicurezza della zona.La comunità è profondamente colpita da queste tragedie e si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore e lutto.