'Verso Sud', Michele Emiliano guida la Puglia verso nuove sfide economiche e strategiche

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarà il protagonista di un importante evento oggi, venerdì 9 febbraio, nella cornice suggestiva di Bari. Si tratta della tappa della seconda edizione del Roadshow "Verso Sud", una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale che mira a ridefinire il paradigma dello sviluppo strategico del Sud Italia e dell'area del Mediterraneo.Il Roadshow "Verso Sud", ideato da The European House – Ambrosetti e supportato da illustri partner come il Gruppo Ferrovie dello Stato e Intesa Sanpaolo, rappresenta un'opportunità cruciale per discutere delle sfide e delle prospettive di crescita per la regione pugliese e per l'intera area mediterranea.L'evento, che si terrà presso Villa Romanazzi Carducci a Bari, vedrà la partecipazione attiva del Presidente Michele Emiliano, il quale porterà la sua visione e il suo impegno per lo sviluppo della Puglia nel contesto più ampio della strategia "Verso Sud".Durante l'incontro, il Presidente Emiliano affronterà temi cruciali come gli investimenti, i progetti e le sfide di collaborazione e coesione sia a livello nazionale che internazionale. Sarà un'occasione preziosa per approfondire il ruolo strategico della Puglia nel Mediterraneo e per esplorare le opportunità di crescita e di sviluppo economico della regione.La partecipazione e l'intervento del Presidente Emiliano saranno seguiti da un dibattito coinvolgente con i vertici delle imprese partecipanti, offrendo così uno spazio per lo scambio di idee e prospettive sul futuro della Puglia e dell'intera area mediterranea.L'evento sarà accessibile sia in presenza che in streaming, permettendo a un vasto pubblico di partecipare e contribuire alla discussione su come plasmare una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo.L'impegno del Presidente Michele Emiliano e la partecipazione attiva alla tappa del Roadshow "Verso Sud" evidenziano la determinazione della Puglia nel giocare un ruolo fondamentale nel futuro della regione e del Mediterraneo nel loro complesso.