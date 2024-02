Vito Leccese, candidato sindaco del Pd: 'Un futuro di orgoglio e crescita per Bari'

Vito Leccese fb

BARI - Nel corso di un incontro con il Progetto Bari, il candidato sindaco del Partito Democratico alle elezioni amministrative del 2024, Vito Leccese, ha riflettuto sul percorso della città, sull'orgoglio che i baresi provano nel mondo e sul futuro che auspica di costruire insieme alla comunità.Leccese ha sottolineato che il confronto con il Progetto Bari non è stato un evento isolato, ma rappresenta la continuazione di un dialogo costante che si è protratto negli anni. Questo costante scambio di idee e esperienze ha permesso di consolidare un legame forte attorno a un principio fondamentale: l'amore per Bari e il desiderio di vederla prosperare ulteriormente.Il candidato sindaco ha ribadito l'importanza di unire le forze per il bene della città, portando avanti un'agenda volta a promuovere lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.In conclusione, Vito Leccese ha espresso fiducia nel futuro di Bari, affermando che, insieme alla collaborazione e all'impegno di tutti, è possibile realizzare un percorso di crescita e successo per la città.