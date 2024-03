8 marzo: la violenza sulle donne una sconfitta per tutti

BARI - La storia delle donne è costellata di ostacoli. Un lungo percorso di lotte, abnegazione, e conquiste in ogni ramo del sapere. Ma troppi problemi restano irrisolti, a partire dalla sicurezza personale e dal lavoro. Il femminicidio è una piaga che deturpa anche la civiltà dei paesi occidentali. Il Movimento Internazionale “Donne e Poesia”, da quarant’anni attivo sul territorio, con una rete culturale in Italia e all’estero, per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, organizza, in collaborazione con il Laboratorio Don Bosco oggi e i patrocini del Club per l’UNESCO di Bari e il Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni, la IV Edizione di “Donne di Libertà”, per offrire un contributo culturale al quartiere Libertà di Bari, mettendone in luce l’energia e i punti di forza.La libertà delle donne sarà esaminata da vari punti di vista. L’evento, dedicato ai bambini vittime di tutte le guerre, si terrà, alle ore 17:00, presso la Biblioteca di quartiere “Don Bosco” (via Martiri D’Otranto, 69 - Bari) e vedrà la presenza di poete, traduttrici, artiste e artisti oltre alle volontarie UNICEF Banca del tempo Libertà che esporranno i loro manufatti. Ai saluti di don Pasquale Martino, Direttore dell’Istituto Redentore, di Paola Romano, Assessore del Comune e di Pietro Bello, Presidente Club per l’UNESCO di Bari, seguirà l’intervento della prof.ssa Graziella Todisco su “La poesia dei bambini”. La scrittrice Anna Santoliquido, Presidente del Movimento e coordinatrice della manifestazione, presenterà in anteprima nazionale l’Antologia “Nata libera. Voci in difesa delle donne”, edita a febbraio 2024 da Macabor e curata da Claudia Manuela Turco.La scrittrice Concetta Antonelli presenterà le artiste e gli artisti che espongono: i pittori Michele Agostinelli, Gina Ardito, Piero Fabris, Virgilio Franzel, Giuseppe Genchi, Nick Giu, Anna Maria Piro, Saverio Violante e la fotografa Rosanna Guglielmi. Reciteranno le loro poesie: Concetta Antonelli, Marta Maria Camporeale, Maria Cinquepalmi, Mariella De Santis, Melania Evangelista, Vincenza Laino, Santina Liturri, Giulia Notarangelo, Raffaella Pallamolla, Anita Piscazzi, Patrizia Sollecito.Per solidarietà con le autrici di nazioni con libertà molto limitate, la prof.ssa Angela Rosa Rutigliano proporrà i versi dell’attivista e poeta afgana Zieba Shorish-Shamley mentre la teatrante Barbara De Palma darà voce alle poesie di due note autrici fiorentine: Mariella Bettarini e Paola Lucarini.È prevista la partecipazione dei bambini del Centro diurno “I ragazzi di Don Bosco” guidati dall’educatrice Jaqueline Pinto. Momento centrale della serata sarà l’omaggio allo scrittore poeta e giornalista Vito Maurogiovanni, Maestro del dialetto barese e del teatro, in occasione del Centenario della nascita (1924-2024). La lettura delle poesie e l’interpretazione teatrale saranno a cura dell’attrice e regista Cristina Angiuli. Barbara De Palma leggerà un estratto dello spettacolo “Rosa Parks, sei in arresto” di Mariella Soldo. La serata sarà allietata dagli interventi artistici di Giovanni Di Grumo e Tonino Errico mentre scorreranno i Momenti di “Donne e Poesia”, con proiezione curata da Michele Agostinelli. Concluderà i lavori don Giuseppe Ruppi, Presidente dell’APS Laboratorio Don Bosco oggi, tra un mare di fiori donati da Beniamino Castellaneta, storico fiorista del quartiere Libertà.