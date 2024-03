A Mottola Antonio Caprarica racconta la Corona inglese e il suo legame con la Chiesa

MOTTOLA - La monarchia inglese, tra attualità, storia e religione: è questo il tema dell'appuntamento in programma a Mottola, in provincia di Taranto, il prossimo 22 marzo alle ore 19:30 nella Chiesa Madre.Ospite d'eccezione sarà il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, noto esperto di Casa Windsor, che dialogherà con l'attore e regista Antonio Minelli, direttore artistico degli eventi Thomas Becket AD 1170.La serata, dal titolo "La corte di Inghilterra e la Chiesa. Thomas Becket da Canterbury a Mottola", offrirà un viaggio affascinante tra le curiosità, gli aneddoti e le vicende più recenti della famiglia reale britannica.Un focus particolare sarà dedicato al rapporto tra la Corona e la Chiesa, sia cattolica che anglicana, un legame che ha avuto un ruolo determinante nel plasmare la monarchia che conosciamo oggi.Mottola, tra l'altro, è uno dei tre comuni italiani ad avere come patrono San Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury ucciso da Enrico II nel 1170. La sua figura sarà al centro dell'incontro, con un approfondimento sulle sue vicissitudini e sul suo legame con la cittadina pugliese.L'evento, ad ingresso libero, si inserisce nel calendario di iniziative dedicate a San Tommaso Becket, patrono di Mottola. Un'occasione per conoscere meglio la storia della monarchia inglese e il suo profondo legame con la religione.Antonio Caprarica, volto noto del giornalismo italiano, per anni corrispondente Rai da Londra, ha scritto numerosi libri sulla Casa Reale Britannica. Il suo ultimo volume, "Carlo III, il destino della corona", ripercorre la vita del nuovo re, il suo matrimonio con Diana e l'amore per Camilla.Antonio Minelli, attore e regista, è ideatore e direttore artistico del festival "Thomas Becket AD 1170".L'incontro si terrà nella Chiesa Madre di Mottola, dove pochi anni fa sono state ritrovate alcune reliquie di San Tommaso Becket. Un ulteriore elemento di interesse per una serata ricca di spunti di riflessione e di approfondimento.L'iniziativa cade in un mese significativo: marzo, il mese scelto da papa Alessandro III per istituire la festa di San Tommaso nel 1177.Un appuntamento da non perdere per appassionati di storia, religione e attualità.