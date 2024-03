Al Demodè Club c’è lo Sparring day con demo Kickboxing, Muay-thay e MMA

BARI - Domenica 10 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, sarà proposto “Sparring day” un appuntamento speciale che metterà insieme gli sport da combattimento al clubbing, organizzato in collaborazione con la società Sporting club Bari.A partire dalle 10 all’interno del club saranno proposte esibizioni di kickboxing, muay-thay e Mixed Martial Arts di varie palestre e associazioni provenienti principalmente dalla provincia di Bari e anche da altri luoghi della Puglia, in modo da dare ampia visibilità a queste discipline praticate sia da giovanissimi che da universitari, sia ragazzi che ragazze. Tutto questo all’insegna dello “Sparring” una simulazione di incontri tra gli atleti di diverse categorie.“A differenza delle numerose manifestazioni che si svolgono all’interno dei palazzetti e delle palestre – ha spiegato l’istruttore Daniele D’Angelo, coordinatore e referente della federazione Fight1 – abbiamo pensato di creare un appuntamento differente, nel quale oltre alle esibizioni sportive ci sarà tanta buona musica. È il primo di una serie che parte come appuntamento provinciale ma si appresta bene presto a diventare di carattere regionale”.L’iniziativa è mirata a far conoscere gli sport di combattimento ai tanti curiosi, di far comprendere meglio alcune tecniche agli amanti di queste discipline e di far conoscere alcuni degli atleti più virtuosi. Verrà mostrato quanto queste attività sebbene siano singole, prevedevano un comportamento di squadra, una formazione precisa e una disciplina molto rigida, nel pieno rispetto degli avversari.“In molti casi quando si partecipa a questo tipo di eventi – spiega D’Angelo – si scopre come questi siano sport, sebbene ci sia contatto, non siano violenti quanto invece formativi allo stesso di livello del calcio basket, pallavolo e altri sport di squadra”.L’ingresso all’evento è gratuito.Infoline: 3397360006Apertura: 10.00