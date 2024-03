Al Fantàsia di Barletta 'Arianna ha perso il filo'

BARLETTA - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Teatro Fantàsia presenta lo spettacolo teatrale “Arianna ha perso il filo” di e con Barbara Bovoli, una produzione Ergo Sum. In scena sabato 09 marzo alle ore 21:00 e domenica 10 marzo alle ore 18:30, presso il Teatro Fantàsia di Barletta, in via Imbriani 144.Secondo spettacolo della rassegna teatrale “Nuvole Sparse”, sotto la direzione artistica di Alessandro Piazzolla, con il patrocinio del Comune di Barletta e Fondazione Puglia, Ministero della Cultura e Rai Puglia. Barbara Bovoli, attrice ed autrice dello spettacolo “Arianna ha perso il filo”, nasce a Ravenna e si forma alla scuola di teatro Galante Garrone. Impegnata attivamente nel mondo del teatro e del cinema. Lo spettacolo, vuole essere un’ironica riflessione sulla vita, le relazioni e gli affanni di tutti noi, occupati a rincorrere il capo che darà senso e sicura felicità, nellʼaggrovigliato gomitolo della vita. Arianna è una psicologa che lavora da casa tramite chat di sostegno. Un giorno, mentre sta preparando la torta per il compleanno della figlia, riceve una strana telefonata da un anonimo che con voce contraffatta dice di chiamarsi "disperato79". La conversazione tra i due prenderà da subito toni decisamente divertenti divagando su tematiche diverse che si srotoleranno veloci in un tourbillon travolgente e comico che esploderà in un finale a sorpresa. Un doppio binario che corre da un lato sul mito, dall'altro su riflessioni attuali prendendo di mira con dissacrante ironia la follia della vita moderna con i suoi ritmi le sue promesse i suoi schemi, mettendo al bando la scottante verità di una società che ha tolto ai giovani ogni punto di riferimento: studi, lavoro, politica, famiglia... tutto vacilla e se poi ci aggiungi pandemie, guerre, siccità, crisi economiche, non perdere il filo diventa davvero impresa da supereroi! "Con Arianna ha perso il filo, celebriamo la forza e la resilienza delle donne in un'opera che, con leggerezza e ironia, ci invita a riflettere sui molteplici volti della femminilità. In questa giornata speciale, vogliamo celebrare le donne come protagoniste della propria storia, non solo come vittime." commenta Alessandro Piazzolla, Direttore Artistico, continuando: “Stiamo ottenendo un grande riscontro dalla cittadinanza e dalle zone limitrofe, che stanno partecipando attivamente alla nostra terza edizione della rassegna teatrale. Stiamo ri-proponendo il nostro progetto “Teatro Fantàsia per il sociale: biglietti sospesi”, che vede la donazione di biglietti teatrali ad associazioni o scuole, acquistati da privati o aziende. Come per un caffè, chiunque lo desideri potrà offrire un biglietto per uno spettacolo a una persona sconosciuta. Per noi, il teatro deve essere un bene comune.” Il biglietto sospeso, iniziativa del Teatro Fantàsia, nasce dal desiderio di coniugare questi principi con la solidarietà, e permetterà, grazie alla generosità dei suoi spettatori, l’accesso al teatro a tutti. Chiunque volesse donare dei biglietti può recarsi direttamente in sede. Teatro Fantàsia invita così allo spettacolo “Arianna ha perso il filo” il 09 e il 10 marzo. I biglietti ridotti dello spettacolo sono disponibili entro martedì sera. Info e prenotazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937 o recandosi al botteghino in via Imbriani 144 a Barletta.