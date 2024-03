Tennis, torneo di Dubai: Bublik e Humbert volano in finale

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Dubai negli Emirati Arabi il kazako Alexander Bublik vince contro il russo Andrey Rublev per la squalifica di quest’ultimo nel terzo set sul 6-5 per il kazako e si qualifica per la finale. Rublev viene squalificato per aver protestato contro il giudice di linea che secondo lui non ha notato una palla di Bublik terminata fuori. Nel primo set si impone 7-6 Rublev e nel secondo set prevale 7-6 Bublik. Nella seconda semifinale il francese Ugo Humbert supera 7-5 6-3 in un’ ora e 50 minuti l’ altro russo Daniil Medvedev e vola in finale.