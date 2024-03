Alberobello: al via gli eventi 'St. Patrick e Falò nell'Aia'

ALBEROBELLO -, due eventi organizzati dall'Associazione Pinnacoli in collaborazione con il Comune di Alberobello., Largo Martellotta sarà il palcoscenico di un ricco programma di iniziative dedicate al cibo, alla birra artigianale, alla musica e all'intrattenimento.con la serata inaugurale di St. Patrick – Trulli Edition, un evento ideato per socializzare attraverso il food & beverage. A partire dalle 20.30, il Dj Piero Romanazzi intratterrà i visitatori con lo show "Andata e Ritorno. Dai favolosi Anni '60 alla Tecno...e viceversa".sarà la volta del Dj Enzo Biundo con lo spettacolo musicale "Balla con noi...balla balla – I successi italiani di tutti i tempi", in compartecipazione con Piero Romanazzi.i RockStar chiuderanno il programma musicale dei primi tre giorni con il "Best of Rock".si terrà Falò nell'Aia – Il gusto delle tradizioni, un appuntamento che si ispira alle celebrazioni di San Giuseppe con l'allestimento dei fucarazz. La serata sarà allietata dalla musica dei MERIDIO Popular Band con "Canti e Balli Popolari".