Arrestata compagna nel delitto di Vincenzo Silvestri ad Ischitella

FOGGIA - Nel delitto di Vincenzo Silvestri, il 60enne di Ischitella, nel Foggiano, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione nel centro storico della cittadina garganica, c'è stata una svolta. I Carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno arrestato la compagna dell'uomo.La donna, di nazionalità romena e residente in Italia, secondo le indagini coordinate dalla Procura, avrebbe accoltellato l'uomo con due fendenti, colpendolo al collo e al torace. Fin dai primi momenti, l'attenzione investigativa si era concentrata sulla cittadina straniera. Il 60enne è stato soccorso dai sanitari del 118, ma è deceduto poco dopo per le lesioni riportate.