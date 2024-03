Arrestato giovane brindisino per furto aggravato durante le festività pasquali

BRINDISI - Per garantire un sereno svolgimento delle festività pasquali e contrastare i reati, il Questore di Brindisi ha disposto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio. Queste misure hanno portato all'arresto di un giovane brindisino, già noto alle forze dell'ordine, colto nella flagranza di un furto ai danni di un distributore di vivande.Nella notte scorsa, la Polizia di Stato ha intercettato l'azione del giovane, armato di un'ascia, mentre forzava il contenitore di monete del distributore. Grazie all'intervento tempestivo delle Volanti, il ladro è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi a bordo di un'autovettura. All'interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto altri strumenti da scasso.Il giovane è stato arrestato per i reati di furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e guida con patente revocata. Gli oggetti rubati sono stati sequestrati e restituiti al titolare del distributore, mentre il denaro asportato è stato restituito al legittimo proprietario.Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. La Polizia di Stato continuerà ad intensificare i servizi di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività pasquali.