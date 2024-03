Bari, all'AncheCinema torna la rassegna 'Women in Jazz' con il live di Badrya Razem in 'Close to you – Celebrating Burt Bacharach'

BARI - Martedì 26 marzo, alle 20:30 all’AncheCinema (Corso Italia 112 – Bari) torna la rassegna "Women in Jazz" con il live di Badrya Razem in "Close to you – Celebrating Burt Bacharach". - Martedì 26 marzo, alle 20:30 all’AncheCinema (Corso Italia 112 – Bari) torna la rassegna "Women in Jazz" con il live di Badrya Razem in "Close to you – Celebrating Burt Bacharach".





La cantante pugliese, classe 1994, proporrà in quintetto, un concerto dedicato al repertorio di Burt Bacharach, uno dei compositori più prolifici e rappresentativi della musica americana. Il progetto ha il fine di diffondere ed elevare la bellezza della musica di Burt Bacharach, celebrandolo attraverso la creazione di una dimensione sonora unica, eclettica, originale e d’impatto. Il suo inconfondibile stile è un perfetto connubio tra musica colta e popolare, tra sofisticate armonie di matrice jazzistica e melodie easy ed accattivanti proprie della musica pop, il tutto forgiato da una padronanza di scrittura e arrangiamento, derivante dal suo background e dai suoi studi classici.





La band guidata da Fabio Accardi e Badrya Razem riprende alcuni dei brani più rappresentativi: da quelli storici come Close to you o Walk on by, The look of love e I say a little prayer, tutti scritti con il paroliere Hal David, a quelli più recenti come i capolavori legati alla collaborazione con Elvis Costello realizzata del disco Painted from memory del 1998.





Sul palco Badrya Razem (voce), Nicolò Petrafesa (pianoforte), Nunzio Maria Laviero (contrabbasso), Vitantonio Gasparro (vibrafono), Fabio Accardi (batteria).





"Women in Jazz", prodotta e promossa da FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica, in partnership con AncheCinema e con la direzione artistica di Antonio Pisani, è la rassegna che vede alternarsi sul palco, nelle sue quattro date, ensemble jazz guidati dalle splendide voci di quattro tra le più interessanti artiste pugliesi in circolazione.





Di seguito i prossimi appuntamenti:





17 aprile – Stefania Dipierro – "Amore.Bis"

9 maggio – Patty Lomuscio e Mario Rosini – "Il nostro concerto" – Le più belle canzoni d’autore italiane in jazz.





Posto unico: € 18,00 – Ridotto € 16,00

Abbonamento a 3 date: € 38,00

Info e prevendite via whatsapp: 3806478753 – 3701245456