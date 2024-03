Bari-Spezia: sfida salvezza al San Nicola

Ssc Bari fb

- Tornare al successo, dopo le due sconfitte rispettivamente subìte dal Sudtirol a Bolzano il 24 febbraio e dal Catanzaro il 27 febbraio. E' il compito che impegnerà il Bari nella sfida in programma oggi al San Nicola alle 16.15 contro lo Spezia. Sul rettangolo dell'Astronave i biancorossi affronteranno un avversario che vorrà riscattare lo 0-2 subito dalla Feralpisalò al Picco nella serata di martedì 27 febbraio 2024.Un dettaglio di non poco conto per il Bari che, con 33 punti, dista di sole 7 lunghezze dallo Spezia (terzultimo a 26) e che obbligherà il Galletto a vincere per allontanarsi dalla zona playout. La distanza dalla stessa potrà accorciarsi di 4 punti in caso di una sconfitta degli uomini di Iachini.Battere lo Spezia corrisponderà anche alla rivincita dell'1-0 subìto dai biancorossi al Picco il 15 dicembre 2023 nella gara valida per la 17esima giornata di andata e che coincise per i liguri, con la prima vittoria casalinga di questo campionato. Nei precedenti incontri giocati nel capoluogo pugliese, il 13 marzo 2018 terminò 1-1 la gara valida per la ventottesima giornata della Serie B 2017-2018.