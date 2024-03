Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 79-76 sul Cremona al Pala Pentassuglia

Nel terzo quarto la tripla di Bayehe regala il 49-39 ai biancazzurri e con il punto di Laszewski l' Happy Casa trionfa 58-49 sulla squadra avversaria. Nel quarto quarto i tiri liberi di Bartley concedono il 69-66 ai pugliesi e con la conclusione dalla lunga distanza di Sneed l' Happy Casa riesce a vincere 79-76 la partita.Migliori marcatori :nei brindisini Sneed 21 punti e Washington 16 e nei lombardi De Negri 21 punti e Eboua 13.





Nella ventiduesima giornata i pugliesi che sono all' ultimo posto con 10 punti giocheranno domenica 10 marzo alle 17 a Varese. I lombardi , quartultimi con 18 punti,dopo la sconfitta 94-63 contro l' Armani Milano al " Mediolanum Forum" di Assago dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i brindisini cercheranno il successo per risalire in classifica.

- L' Happy Casa Brindisi vince 79-76 sul Cremona al 'Pala Pentassuglia"nella ventunesima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto Smith porta in vantaggio 14-7 i pugliesi e i tiri liberi di Sneed consentono alla squadra di Dragan Sakota di prevalere sui lombardi 21-14. Nel secondo quarto la realizzazione di Washington concretizza il 27-16 dei brindisini e Morris da' all' Happy Casa la possibilità di imporsi 38-29 sul Cremona.