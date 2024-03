Enoliexpo 2024: giovedì 7 marzo la cerimonia inaugurale

BARI - Giovedì 7 marzo, alle ore 12.30, nello stand New Holland Agriculture della Fiera del Levante, si terrà la cerimonia inaugurale di Enoliexpo, la fiera internazionale biennale dedicata alle innovazioni tecnologiche per i produttori di olio e di vino, in programma dal 7 al 9 marzo 2024 a Bari.Al taglio del nastro prenderanno parte il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, la presidente di Enoliexpo, Sonia Villani, e il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.