Blitz della Guardia di Finanza a Giovinazzo: arrestata una 37enne con droga e arsenale

229 proiettili di vario calibro

Una pistola calibro 7.65 clandestina

168 petardi

Munizioni da guerra

Un giubbotto antiproiettile

Droga, tra cui la cocaina rosa, una nuova sostanza stupefacente diffusa tra i super-ricchi



Arresto per detenzione di droga e armi



La 37enne è stata immediatamente arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di materia esplodente e ricettazione.



L'intervento dei cani antidroga



Le operazioni di perquisizione sono state condotte con l'ausilio dei cani antidroga Antrax e Kristina, che hanno fiutato la presenza della droga nascosta in diversi punti dell'abitazione.



Un duro colpo al crimine



L'arresto della 37enne rappresenta un duro colpo al crimine nella zona di Giovinazzo. La Guardia di Finanza continua a presidiare il territorio per contrastare la diffusione di droga e armi, garantendo la sicurezza dei cittadini.



Le indagini proseguono



Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per ricostruire la rete di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della droga e delle armi. La 37enne si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.