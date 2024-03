Carabinieri in azione: controlli antidroga e sicurezza stradale in vista di Pasqua

BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale BAT hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto dei reati in tutto il territorio.Dall'inizio del mese, i militari dell'Arma hanno eseguito numerosi controlli, con una cospicua presenza sul territorio. Sono state riscontrate diverse violazioni al codice della strada e molte persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di droga.Nel territorio di Trani e Bisceglie, due persone sono state denunciate: una per guida in stato di ebrezza alcolica e l'altra per spaccio di droga. I Carabinieri hanno controllato 121 persone e 81 veicoli, di cui 8 sono stati sottoposti a fermo/sequestro amministrativo. Sono state ritirate 3 patenti di guida e multati i guidatori indisciplinati per un totale di 16.728 euro di sanzioni.Ad Andria, i Carabinieri hanno svolto un servizio specifico per contrastare il traffico di droga. Sono state segnalate 9 persone alla Prefettura e 6 sono state sanzionate per violazioni al codice della strada per un totale di 939,67 euro.A Barletta e Trinitapoli, i Carabinieri hanno controllato 130 persone e 88 veicoli. Sono state ritirate 2 carte di circolazione e una patente, e sono state elevate 15 sanzioni per un totale di 1500 euro.I servizi di controllo dei Carabinieri continueranno regolarmente anche nelle prossime settimane, intensificandosi gradualmente con l'approssimarsi delle festività pasquali. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i reati, in particolare quelli predatori, che tendono ad aumentare in questo periodo.