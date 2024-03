Mosca, i fiori e l’etnico alla Settimana della Moda

- Giovani stilisti emergenti e “nomi” già consolidati della moda internazionale: a Mosca per presentare le loro ultime creazioni.E’ appena terminata la “Settimana della Moda di Mosca”, appuntamento di prestigio per il settore che ha luogo nella capitale della Federazione Russa.Oltre ai designer che vivono in Russia, vi hanno partecipato stilisti da ogni Continente: Asia, Africa e America Latina.Hanno presentato le loro collezioni griffe giunte dall'Indonesia, il Costa Rica, il Brasile, l’Egitto, la Tunisia, il Sud Africa, l’India, la Cina, l’Etiopia.In tutto ci sono state 120 sfilate di designer arrivati da 50 regioni del Paese. I nuovi brand in passerella più acclamati: Lena Karnaukhova, Hakama, Gapanovich, Ermi, Bitte_Ruhe e marchi da San Pietroburgo come Kisselenko, Za_Za, Dear Passenger N, A.Lilium.La stampa russa ha intravisto un comune denominatore negli outfit proposti, che apre il cuore a una speranza di pace (dopo le parole di Papa Francesco): i fiori. Il tema floreale infatti è stato presente ogni giorno della Settimana della Moda. Con soluzioni intriganti e sofisticate, sviluppate anche con tessuti trasparenti e semitrasparenti.Oltre ai motivi che richiamano la Natura, un’altra costante nelle proposte moscovite: l'input etnico, il richiamo ai valori della tradizione e dell’artigianato dei Paesi partecipanti.Ora i loghi partono alla conquista di un mercato che è sconfinato, interno ed estero.