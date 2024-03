Conferenza stampa di Maurizio Gasparri su inchiesta Comune: rischio infiltrazioni mafiose

ROMA - Il senatore Maurizio Gasparri, presidente di Forza Italia al Senato, terrà domani, venerdì 22 marzo, una conferenza stampa a Bari per discutere del rischio di infiltrazioni mafiose nell'Amministrazione comunale della città.L'evento si svolgerà alle ore 17 presso la sede barese del partito, situata in via Argiro 33. Alla conferenza stampa sarà presente anche il coordinatore cittadino e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.Al centro dell'incontro sarà proprio l'indagine riguardante l'Amministrazione comunale di Bari e il presunto coinvolgimento della mafia. Si tratterà di un'opportunità per Gasparri e Sisto di esporre la posizione di Forza Italia su questo tema delicato e di fornire eventuali aggiornamenti sullo stato delle indagini e sulle azioni intraprese dal partito in merito.La conferenza stampa assume particolare rilevanza in un momento in cui la questione della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione rappresenta una priorità per le istituzioni e la società civile. Si attendono quindi dichiarazioni e proposte concrete da parte dei rappresentanti di Forza Italia in merito a questo importante tema che riguarda la sicurezza e la legalità della città di Bari.