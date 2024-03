Convenzione tra Cerichem Biopharm e Università di Bari per la nuova centrale a Idrogeno di Cerignola

BARI - È entrata nel vivo la convenzione siglata tra l’Università degli Studi di Bari e la società Cerichem Biopharm per il supporto alle attività del progetto "Il futuro dell’Interporto di Cerignola nel solco dell’Idrogeno". Il Dipartimento di Chimica dell’Ateneo barese, guidato dal prof. Francesco Fracassi e dalla prof.ssa Antonella Dirella, sarà coinvolto nello sviluppo del Polo Energetico Dauno che sorgerà nella zona industriale.La convenzione, firmata all'inizio dell'anno e prorogabile fino a maggio 2026, prevede una serie di interventi per assistere la società nelle attività del progetto, con particolare riferimento agli aspetti chimici e all'assistenza tecnica per la rendicontazione. Al termine del contratto, il Dipartimento redigerà una relazione illustrando le esperienze e i risultati ottenuti."Questo patto con l’Università di Bari testimonia l'attenzione per i nuovi processi energetici promossi dall’Unione Europea e conferma un forte legame con il territorio", ha dichiarato Antonio Candeliere, Amministratore Unico di Cerichem Biopharm.Il Polo Energetico Dauno, finanziato con risorse del bando regionale Hydrogen Valley, sarà ubicato nell'ex interporto e produrrà idrogeno verde. Il progetto, che beneficia di sovvenzioni per un importo di 9,8 milioni di euro, prevede l'avvio dei lavori per la centrale a idrogeno nell'estate del 2024. A regime, l'impianto produrrà 200 tonnellate annue di idrogeno verde."In questa direzione va anche la nostra partnership con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, che ci permetterà di studiare e realizzare la componentistica dei nostri impianti", ha commentato Pio Cianci, responsabile dello sviluppo del progetto Hydrogen Valley."La nostra sfida è quella di aprirci all'Europa, alle rinnovabili e ad ogni nuovo stimolo per lo sviluppo economico, sociale e ambientale. Contiamo di posare la prima pietra del Polo Energetico Dauno già a partire da giugno", ha concluso Cianci.