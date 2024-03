Decaro: 'Cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia'

BARI - Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia, primo sindaco eletto direttamente dai cittadini della città, che ha guidato l'amministrazione comunale dal 1995 al 2004.Decaro ha ricordato Di Cagno Abbrescia come una figura chiave nella trasformazione urbana di Bari, citando in particolare l'importante progetto della spiaggia di Pane e Pomodoro e il piano Urban, che ha restituito attenzione e bellezza alla città vecchia.Pur provenendo da schieramenti politici diversi, Decaro ha sottolineato di aver sempre apprezzato lo stile istituzionale e l'eleganza di Di Cagno Abbrescia, nonché il suo sincero amore per Bari, che ha unito entrambi al di là delle differenze politiche.Negli ultimi anni, Decaro ha evidenziato un costante impegno da parte di Di Cagno Abbrescia nei confronti della città, con particolare attenzione ai cantieri e alle progettualità in corso, offrendo segnalazioni e consigli preziosi.Pur affrontando problemi di salute che ne hanno minato il fisico, Di Cagno Abbrescia non ha mai perso lo spirito. Decaro ha concluso esprimendo, a nome della città di Bari e a titolo personale, le condoglianze e l'affetto verso i familiari del defunto, da parte di un'intera comunità.