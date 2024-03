TOP Days: Seconda tappa a Trani - Opportunità di lavoro nel settore turistico

Camerieri, personale di sala, e lavapiatti

Aiuto cuochi, cuochi, e chef

Bagnini e spiaggisti

Animatori e istruttori sportivi

Animatori per baby e mini club

Addetti alla reception e all'accoglienza

Addetti al benessere

Tecnici audio e DJ

Pizzaioli

Banconisti di bar

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile contattare La giornata inizierà con saluti istituzionali e presentazioni dell'evento, ai quali parteciperanno anche rappresentanti di Sviluppo Lavoro Italia SpA e dell'Ordine dei consulenti del lavoro BAT. Successivamente, le imprese aderenti apriranno i loro desk per colloquiare con i candidati interessati.Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile contattare comunicazione.bat@arpal.regione.puglia.it.

TRANI - Il prossimo 3 aprile, presso la Biblioteca Comunale di Trani, avrà luogo "TOP Days - Tourism Opportunities in Puglia", una giornata dedicata al recruiting nel settore turistico, della ristorazione e dell'intrattenimento. L'evento, in programma dalle 9:00, vedrà le imprese locali del settore incontrare candidati alla ricerca di occupazione.Organizzato dai Centri per l'impiego della BAT di ARPAL Puglia, il roadshow "TOP Days" è patrocinato e sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Trani, dalla Provincia BAT, dall'Agenzia regionale Puglia Promozione e da Federalberghi Puglia.Dopo il successo della prima tappa a Monopoli, il tour arriva a Trani, coinvolgendo circa 30 aziende del territorio. Queste imprese offrono opportunità di lavoro per quasi 200 persone, con una vasta gamma di posizioni disponibili, tra cui: