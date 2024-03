Delegazione americana in Puglia per sopralluoghi in vista del G7

BARI - Una delegazione americana è attualmente in visita nella regione della Puglia per condurre alcuni sopralluoghi nelle aree che ospiteranno il prossimo G7, previsto dal 13 al 15 giugno presso il Borgo Egnazia a Fasano, in provincia di Brindisi, e in diverse città che accoglieranno eventi collegati al vertice mondiale.Ieri, i funzionari della Casa Bianca hanno esplorato l'area del resort, destinata a essere la sede principale del G7, situata tra le suggestive campagne di Fasano. Qui, è prevista la creazione di una "zona rossa" di sicurezza che si estenderà per diversi chilometri, garantendo la protezione necessaria per gli incontri di alto livello.La delegazione ha dedicato particolare attenzione alla valutazione della viabilità e dei sistemi di sicurezza che saranno implementati durante gli spostamenti dei partecipanti al vertice. Nella mattinata odierna, è in programma un nuovo sopralluogo a Bari, presso il Castello Svevo, che ospiterà uno degli eventi correlati al G7.Queste visite preparatorie sono cruciali per garantire il successo e la sicurezza del vertice internazionale, che riunirà i leader delle principali economie mondiali per discutere temi di rilevanza globale. La presenza della delegazione americana sottolinea l'importanza strategica che il G7 riveste sul piano internazionale e testimonia l'attenzione dedicata alla sua organizzazione e pianificazione logistica.