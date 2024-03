Donna italiana uccisa in Brasile: l'ex marito confessa l'omicidio

ARAGUARI, BRASILE - Una donna italiana di 43 anni, Antonella De Rosa, è stata uccisa a bastonate e sepolta in giardino dall'ex marito in Brasile. Il femminicidio si sarebbe consumato il 26 febbraio scorso ad Araguari, nello stato di Santa Catarina, al termine dell'ennesima lite.Antonella, originaria della provincia di Foggia, si era trasferita prima in Toscana e poi in Brasile, dove aveva sposato un uomo del posto. La coppia aveva avuto un figlio, ma il matrimonio era naufragato e la donna aveva denunciato l'ex marito, ottenendo un divieto di avvicinamento.Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe ucciso la donna a colpi di bastone durante una lite. Dopo il delitto, avrebbe nascosto il corpo in casa per alcuni giorni, prima di seppellirlo in giardino.L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati dal fatto di non vedere la donna da diversi giorni. I sospetti si sono subito concentrati sull'ex marito, che è stato arrestato e ha confessato il delitto.La notizia della morte di Antonella De Rosa ha sconvolto la comunità italiana in Brasile e in Italia. Il femminicidio ha acceso i riflettori sulla drammatica realtà della violenza sulle donne, che non risparmia neanche le connazionali all'estero.Le autorità italiane hanno espresso la loro ferma condanna per l'omicidio e si sono impegnate a collaborare con le autorità brasiliane per fare luce sulla vicenda. La famiglia di Antonella ha chiesto giustizia e ha ricordato la donna come una persona solare e affettuosa.Il femminicidio di Antonella De Rosa è un monito contro la violenza sulle donne e un invito a non abbassare mai la guardia su questo tema. È necessario un impegno costante da parte di tutti per contrastare questa piaga che affligge la nostra società.