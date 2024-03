Donna muore a Martina Franca: incendio causato dalla poltrona elettrica

MARTINA FRANCA – Una donna di 80 anni è morta ieri sera nella sua abitazione di campagna a Martina Franca, in contrada Giuliani. L'incendio, che ha poi coinvolto l'intera casa, sarebbe stato causato dalla poltrona elettrica sulla quale era seduta la donna.A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno notato le fiamme e il fumo uscire dall'appartamento. I vigili del fuoco e i carabinieri, giunti sul posto, hanno aperto un varco nell'ingresso e sono entrati, scoprendo il cadavere dell'anziana. Il corpo non presentava ustioni, segno che la donna sarebbe morta per le esalazioni sprigionate dall'incendio.Morto anche il cagnolino della donna, che si trovava con lei al momento del rogo.L'incendio potrebbe avere avuto origine dal meccanismo elettrico che manovra lo schienale della poltrona. Sul caso è stato informato il pubblico ministero di turno che dovrebbe disporre l'autopsia per accertare le cause esatte del decesso.I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per escludere l'ipotesi del dolo. Al momento non si esclude nessuna pista, anche se l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito.La donna, originaria di Martina Franca, viveva da sola nella sua abitazione di campagna. Era conosciuta e benvoluta da tutti in paese.Il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, ha espresso il cordoglio della città alla famiglia della vittima.L'incidente di Martina Franca è l'ennesimo che si verifica in Italia a causa di un incendio domestico. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire le norme di sicurezza per evitare tragedie simili.