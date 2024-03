Felice Laudadio lascia la direzione del Bif&st: 'E' tempo di nuove sfide'

BARI – Si è conclusa ieri la 15esima edizione del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival, con l'annuncio a sorpresa del suo ideatore e direttore artistico, Felice Laudadio, di lasciare la guida della manifestazione."Dopo 15 anni – ha dichiarato Laudadio nel corso della conferenza stampa finale in corso nel teatro Petruzzelli di Bari – è tempo di nuove sfide"."Sono stato chiamato a dirigere un altro prestigioso evento internazionale da me ideato – ha proseguito – ed ho inoltre accolto l'affettuoso invito delle figlie di Andrea Camilleri, che ringrazio per l'onore, di far parte del comitato scientifico, già a lavoro, per organizzare le celebrazioni del centenario del grande scrittore che si svolgeranno in Italia e nel mondo nel 2025".Laudadio ha poi ringraziato la città di Bari, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo del Bif&st in questi anni."Il Bif&st – ha detto – è ormai diventato un must, e chi viene a Bari per la prima volta poi vuole tornarci sempre. Sono sicuro che la manifestazione continuerà a crescere e a portare lustro alla nostra città e alla nostra regione".Non è ancora chiaro chi succederà a Laudadio alla direzione del Bif&st. Il presidente della Fondazione Apulia Film Commission, Antonio De Caro, ha annunciato che nelle prossime settimane sarà avviato un bando per la selezione del nuovo direttore artistico.La 15esima edizione del Bif&st si è chiusa con un grande successo di pubblico e di critica. La manifestazione ha registrato oltre 100mila presenze, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente.Sono stati proiettati oltre 200 film in anteprima nazionale e internazionale, e sono stati assegnati 11 premi, tra cui il Premio Federico Fellini al miglior film a "The Fabelmans" di Steven Spielberg.La città di Bari e la Puglia tutta devono molto a Felice Laudadio per aver ideato e creato il Bif&st, un festival che ha contribuito a far conoscere la nostra regione al mondo intero.Grazie a Laudadio, Bari è diventata per una settimana la capitale del cinema internazionale, un punto di riferimento per gli amanti del grande schermo e per gli addetti ai lavori.Il suo impegno e la sua passione hanno fatto del Bif&st un festival unico nel suo genere, un evento che ha saputo coniugare la qualità artistica con la grande partecipazione popolare.A Felice Laudadio va il nostro più sincero ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il Bif&st e per la città di Bari.