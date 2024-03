Duathlon: ad Altamura il Cus Bari vince due ori nella categoria Ragazzi

ALTAMURA - Domenica 3 marzo ad Altamura (Ba) si è svolta la competizione “Duathlon dei Leoncini”, gara riservata a tutte le categorie Giovanissimi, nella quale il Cus Bari ha ottenuto due primi posti, con Ludovico Conti e Angelica Tedeschi nelle categorie Ragazzi maschile e femminile.Guidati dal tecnico Aurora Pellegrini i due giovani atleti cussini si sono distinti tra i tanti partecipanti provenienti da tutta la regione.Ludovico Conti ha gareggiato su un percorso di 800m corsa - 3000m bici - 400m corsa. Ha registrato il tempo totale di 11’08”, distanziando il secondo classificato di circa 50”. I ritmi della gara sono stati da subito altissimi. Il cussino si è subito portato in testa e conquistando un buon vantaggio. In zona cambio, nella transizione corsa/bici ha perso alcuni secondi ed è stato recuperato dagli avversari, ma già nella “frazione bici” si è riportato in testa. Nella seconda transizione (bici/corsa) ha gestito meglio il vantaggio e nell’ultima frazione di corsa ha portato a termine la gara con un’ottima performance.Stesso percorso è stato svolto Angelica Tedeschi, la quale è partita attardata rispetto alle avversarie. Le buone capacità podistiche mostrate le hanno permesso di recuperare al termine della prima frazione la testa della gara che poi ha mantenuto sia nelle due transizioni che nella frazione di corsa finale. È arrivata prima con il tempo totale di 11'09", con un secondo solo in più rispetto al suo compagno di squadra, miglior tempo maschile.“Sono molto soddisfatta per questa gara – ha commentato il tecnico Aurora Pelegrini – nella quale entrambi i nostri triatleti hanno dimostrato di essere preparati atleticamente e di saper gestire in modo attento la competizione. Questa vittoria ci da grandi speranze per un futuro ricco di successi”.