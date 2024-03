Foggia, giovedi 7 marzo inaugurazione mostra 'le madri costituenti'

Una ricca galleria fotografica corredata da esaustive note biografiche permetteranno di rendere un doveroso e significativo omaggio a donne protagoniste della nostra Storia che meritano di essere ricordate, per il ruolo ricoperto e per lo straordinario esempio (l’auspicio è che siano soprattutto le nuove generazioni e gli studenti a vederla, perché il passato e la memoria sono preziosi e imprescindibili per vivere il presente e proiettarsi nel futuro con consapevolezza e responsabilità).

FOGGIA - Verrà inaugurata giovedì prossimo 7 marzo, alle ore 18, la mostra “Le Madri Costituenti” organizzata dall’ANPI di Capitanata, dal Comune di Foggia e dalla Fondazione Monti Uniti nella Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte. Sarà articolata in 22 pannelli, uno introduttivo e poi uno dedicato ad ogni eletta nell’Assemblea Costituente che il 2 giugno 1946 ha segnato una nuova, storica pagina dell’Italia repubblicana uscita dall’incubo del fascismo e chiamata a fare risorgere il Paese dopo le macerie, l’orrore e il buio della Seconda Guerra Mondiale.