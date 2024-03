Trump domina il Super Tuesday, Biden trionfa tra i Dem

(Consolidated News Photos/Shutterstock)



Verso le elezioni presidenziali. Il Super Tuesday è stato un passo importante verso le elezioni presidenziali del 2024. Trump e Biden si confermano i favoriti dei rispettivi partiti, ma la strada per la Casa Bianca è ancora lunga e piena di insidie.



Altri dati salienti: Trump ha vinto in Stati chiave come California, Texas e Virginia.

Biden ha ottenuto ampie vittorie in Stati come Michigan, Illinois e Pennsylvania.

La partecipazione al voto è stata alta in entrambi i partiti.

La prossima sfida importante saranno le primarie in Nevada il 14 febbraio. Analisi e conclusioni:



Il Super Tuesday ha confermato la forza di Trump e Biden all'interno dei loro partiti. Tuttavia, entrambi i leader dovranno affrontare sfide significative per conquistare la Casa Bianca. Trump dovrà convincere gli elettori repubblicani che non sono ancora convinti di lui, mentre Biden dovrà dimostrare di essere in grado di unire il partito democratico e di battere Trump in un testa a testa.

. L'ex presidente americano ha stravinto le primarie repubblicane in 13 Stati su 15, ottenendo consensi che in alcuni casi hanno superato il 70%. Manca ancora lo Utah, ma il quadro è già chiaro: Trump è il grande favorito per la nomination del partito repubblicano.. Il presidente in carica ha conquistato 14 Stati su 15 tra i Dem, perdendo solo le Samoa. Biden si conferma leader del partito, anche se la sua vittoria non è stata così schiacciante come quella di Trump.L'ex presidente ha salutato il Super Tuesday come una "serata formidabile" e una "giornata incredibile". Ha promesso di riunire il partito repubblicano e ha definito Biden il "peggior presidente della storia".. La sfidante di Trump ha risposto indirettamente all'appello all'unità del partito, sostenendo che non si ottiene semplicemente dicendo "siamo uniti". Ha sottolineato che molti elettori repubblicani sono ancora preoccupati da Trump e che il partito ha bisogno di affrontare queste preoccupazioni per avere successo.